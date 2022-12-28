Muğla’da kütüphanesiz okul kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ ile Muğla’da mevcut okul kütüphaneleri yenilendi, bağımsız kütüphanesi olmayan 322 okula kütüphane kuruldu. Sıfır Atık Projesi’nde 13 ilçede açılan sıfır atık kütüphanelerinin oluşturulması ile birlikte açılan yeni kütüphane sayısı 352’ye yükseldi.

Kütüphanelerin kitaplık, masa ve donatımları Muğla’nın meslek liselerinde üretildi. Yapılan kütüphaneler için masa, dolap, kitaplık ve benzeri malzemeler meslek liselerinde üretildi. Okullara yeni kütüphaneler ve kitaplar kazandırılması çalışmalarına hayırseverlerden de destek geldi. Projenin başladığı 2021 yılı Kasım ayında 426 bin 843 olan kayıtlı kitap sayısı, başlatılan kitap seferberliği sonucunda 1 milyon 350 bin 883’e ulaştı. Okul kütüphanelerin kitap sayısı ve çeşitliliği zenginleştirilirken öğrenci başına düşen kitap sayısı il genelinde 2,7’den 8,44’e yükseldi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay “Bakanlığımızın ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ ile 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlattığımız çalışmalar neticesinde bağımsız kütüphanesi bulunmayan 322 okulumuza kütüphane kazandırdık. Sıfır atık geri dönüşüm materyallerinden yararlanarak açtığımız sıfır atık kütüphaneleri ile bu sayı 352 oldu. Mevcut okul kütüphanelerini de yenileyerek donatım ve kitap eksiklerini tamamladık. Bakanlığımızın desteği yanında düzenlenen kitap bağışı kampanyaları ile okul kütüphanelerindeki kitap sayılarını arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Bir yıl önce ilimiz genelinde okul kütüphanelerinde 430 bin civarında olan kitap sayısını bugün 1 milyon 350 binin üzerine çıkardık. Öğrenci başına düşen kitap sayısını da 2,7 ‘den 8,44’e yükselttik. Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefleri ve politikaları doğrultusunda Valiliğimiz himayelerinde, il genelinde tüm il/ilçe ve okul yöneticilerimiz, hayırseverlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle adeta seferber olduğumuz bu projeden hareketle Muğla Okur Gezer Projesini hayata geçirdik. 2021-2022 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiğimiz projeyle okul kütüphanelerinin öğrenciler tarafından etkin kullanımını sağlayarak kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi için renkli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin yaş ve seviyelerine uygun kitaplara erişebilmeleri için okul kütüphanelerimizi zenginleştirerek, cazip hale getirdik ve çocuklarımızın etkin olarak kullanmalarını sağladık. Bu sene projemizi yazma etkinlikleriyle zenginleştirerek Okur Gezer Yazar Projesi olarak güncelledik. Çocuklarımızın yazarlığı deneyimleyerek özgün eserler ortaya çıkarmalarına destek olmak amacıyla projemiz içerisinde her kademeye uygun etkinlikler gerçekleştiriyoruz” dedi.