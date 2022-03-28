Muğla’da Kütüphaneler Haftası etkinliği

Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen Okur-Gezer Projesi çerçevesinde, Kütüphaneler Haftası vesilesiyle pilot okullarda yazma atölyesi, tüm ortaöğretim kurumlarında ise okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Okur-Gezer Projesinde, 28 Mart- 3 Nisan günlerini kapsayan Kütüphaneler Haftası vesilesiyle haftanın ilk gününde, Muğla’nın 13 ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında okuma etkinliği gerçekleştirildi. Belirlenen 26 pilot okulda ise yazma etkinlikleri düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan etkinlikler, okul kütüphaneleri ile ilçe kütüphanelerinde düzenlendi.

Pilot okullardan (ilkokul ve ortaokul) 20’şer öğrencinin katılımıyla, ‘Ben kütüphane olsaydım’ ile başlayan ifadenin kurgulanması üzerine gerçekleştirilen yazma etkinliği ile özgün çalışmalar ortaya çıktı.

Deneme ya da hikaye türünde metin oluşturan öğrenciler, ideallerindeki kütüphaneyi hayal güçlerini kullanarak başarılı bir şekilde yazıya döktüler. Proje çerçevesinde öğrencilerin yazdığı eserler bir araya toplanarak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dijital kitaplaştırılacak.