Muğla’da Kütüphane açılışları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ülke genelinde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında Muğla’daki okullarda kütüphane açılışları sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ilçelerdeki okulları ziyaret ederek kütüphane açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Kasım ayı sonuna kadar 295 kütüphanenin öğrencilerin hizmetine sunulması bekleniyor.

Hafta başında Menteşe Emirbeyazıt İlkokulunda kütüphane açılışına katılan İl Müdürü Çay, hafta içinde ise Milas Beçin Ortaokulunu ziyaret ederek hayırsever katkılarıyla yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Ardından Milas Doktor Mete Ersoy İlkokulunun kütüphane açılışına katıldı.

Muğla’nın meslek liseli öğrencileri kütüphanesiz okul bırakmayacak

Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Müdürü Emre Çay, yürütülmekte olan üretim faaliyetlerini yerinde inceledi. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında, kütüphane ve koridor kitaplığı ile masa üretimi yapılan Mobilya ve İç Mekan Tasarım alanını gezen İl Müdürü Çay, okul yöneticilerinden ve üretim sürecinde etkin rol oynayan öğretmenlerden Kasım ayı sonuna kadar okulların masa ve kitaplık ihtiyaçlarının giderileceği bilgisini aldı. Atölyede iş başındaki öğrencilerle bir araya gelen İl Müdürü Çay, hem üretime katkıda bulunan hem de mesleki gelişimlerini ilerleterek tecrübe kazanan öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.