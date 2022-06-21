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Muğla’da, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi

Muğla’da trafik kurallarına uymayan sürücüler için drone destekli denetim gerçeklkeştirildi.

MUĞLA 21.06.2022, 15:21
Muğla’da, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi

Muğla’da trafik kurallarına uymayan sürücüler için drone destekli denetim gerçeklkeştirildi.

Muğla’da yaz aylarında artan araç trafiğine karşı, kurallara uymayan sürücüler için denetimler arttırıldı. Muğla Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı. Denetimlerde emniyet kemeri, hareket halinde telefon kullanma ve trafik ışık ihlali kontrolleri yapıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerince, Menteşe ilçesinde Muğla- Aydın karayolunda drone destekli denetim yapıldı. Denetimlerde, seyahat eden vatandaşların emniyet kemeri, hareket halinde telefon kullanma ve kırmızı ışık ihlali yapan toplam 5 araca idari para cezası kesildi.

Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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