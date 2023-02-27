Muğla’da kuraklık tehlikesi

Muğla’da Ocak ayı içerisinde görülen yağışların, Şubat ayı içerisinde gerçekleşmemesi kuraklık tehlikesini yeniden gündeme getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; Türkiye’de son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı. Yağışlar normaline göre yüzde 52, geçen yıl ocak ayı yağışlarına göre ise yüzde 62 azalma gösterdi.

Muğla’ya 27 Ocak’ta yağan yağmur sonrasında su taşkınları meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan İstatistiklerde Ocak sonundaki yağışlarla ortalamanın üzerine çıkan Muğla, Şubat ayında kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 6 aylık kuraklık haritasında Muğla’da bazı yerler olağanüstü kuraklık bölgesinde yer aldı. 3 aylık kuraklık haritasında ise Muğla’nın çevresindeki iller normal kuraklık seviyesinde yer alırken, Muğla’da kuraklık tehlikesinin ciddiyeti yine gözler önüne serildi.