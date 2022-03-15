Muğla’da konut satışları yüzde 5,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artış yaşandı.

Muğla’da konut satışları 2022 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 oranında artarak Bin 518 oldu. Bu satışların 495’i ilk satış, Bin 023’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,6’lık payla 20’nci sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 14 azaldı

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde14 oranında azalış göstererek 270 oldu. Bu satışların 87’si ilk satış, 183’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar Muğla’da yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 10,9 arttı

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 oranında artış göstererek Bin 248 oldu. Bu satışların 408’i ilk satış, 840’ı ikinci el satış olarak gerçekleşti.