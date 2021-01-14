Muğla’da konut satışları yüzde 27,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde, konut satışları yüzde 27,8 azaldı.

Muğla’da konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 oranında azalarak Bin 882 oldu. Bu satışların 700’ü ilk satış, Bin 182’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,8’lik payla 15’inci sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 34,8 azaldı

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 oranında azalış göstererek 478 oldu. 478 ipotekli satışın 296’sı ilk satış, 182’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 14 bin 631 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde Muğla’nın ipotekli satışın payı yüzde 25,4 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 25,1 azaldı

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında azalış göstererek Bin 404 oldu. Bu satışların 404’ü ilk satış, Bini ikinci el satış olarak gerçekleşti.