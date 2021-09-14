Muğla’da konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da konut satışları yüzde 26,8 azaldı.

Muğla’da konut satışları 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 oranında azalarak Bin 910 oldu. Bu satışların 607’si ilk satış, Bin 303’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla konut satışlarında Türkiye genelinde yüzde 1,4’lük payla 22’nci sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 69,3 azaldı

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,3 oranında azalış göstererek 330 oldu. 330 ipotekli satışın 121’i ilk satış, 209’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artış göstererek Bin 580 oldu. Bu satışların 486’sı ilk satış, Bin 094’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.