Muğla’da kışlık sebze üretimi projesinde hasat zamanı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle Muğla üreticisine yeni gelir kaynakları oluşturmaya devam ederken, gelir getirici tarım projeleri arasında yer alan “Katma Değeri Yüksek Kışlık Sebze Üretimi” projesinde hasat zamanı geldi.

“Katma Değeri Yüksek Kışlık Sebze Üretimi” projesinde ilk hasat, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın öncülüğünde Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşma yapan kışlık sebze üreticisi Erdal Kaya, ürünlerin lezzet ve verimi bakımından son derece memnun olduklarını belirterek, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne proje için teşekkür etti.

Çatak Mahalle Muhtarı Cemal Yılmaz’ da yaşadıkları sulama sorununa rağmen üretimin her geçen yıl katlanarak arttığını, katma değeri yüksek ürünlerin bölgedeki tarımsal gelire önemli ölçüde katkı sağladığını kaydederek “Muğla Valiliği’ne ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çatak’a üretim alanında katkıları çok büyük” dedi.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir de Kavaklıdere’de tarım arazilerinin küçük olmasından dolayı kapama meyve bahçelerinin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Muğla İl Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerin üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirten Demir, çilek ve katma değeri yüksek ürünlerle birlikte üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturulmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, mikro klima özelliği olan Kavaklıdere ilçesinde 2018 yılında çilek yetiştiriciliği ile başlayan katma değeri yüksek sebze üretiminin kısa zamanda başarıya ulaşmasında üreticilerin emek ve gayretinin çok büyük olduğunu söyledi. İlçede yaşanan su sorununun en kısa sürede çözülmesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten Saylak, bu çerçevede Kavaklıdere’de 8 adet sulama projesinin hayata geçirileceğini vurguladı. Saylak, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi’nden de söz ederek üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Son olarak Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven de konuşmasında; kentten köye göçün arttığı pandemi döneminde ortaya çıkan gıda ihtiyacının, Kavaklıdere’deki üretimin artmasında etkili olduğunu söyledi. Güven, “Kışlık sebze üretiminin her geçen yıl katlanarak büyüyeceğine inancımız tamdır. Üreticilere katkılarından dolayı Muğla Valiliğine ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, üretici Erdal Kaya’ya ait tarlada hasat yapıldı. İkramların dağıtılmasının ardından Çatak Mahallesinde düzenlenen Tarla Günü etkinliği son buldu.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Çatak Mahallesinde gerçekleştirilen “Kışlık Sebze Tarla Günü” etkinliğine Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Çatak Mahallesi Muhtarı Cemal Yılmaz, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.