Muğla’da kişi başı günlük atık miktarı 1,86 kg

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020 yılında Muğla’da kişi başı günlük atık miktarı ortalaması 1,86 kg iken, bu değer Türkiye’de 1,13 kg olarak gerçekleşti.

Muğla’da atık hizmeti verilen 996 bin 793 kişilik nüfusun toplam belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 99,6. Türkiye genelinde ise bu rakam yüzde 99,1 olarak gerçekleşti.

Toplanan atık miktarı 676 bin 811 ton

Muğla’da Belediyeler tarafından toplanan atık miktarı 676 bin 811 ton olarak gerçekleşirken, bu atıkların 27 bin 905 tonu belediye çöplüğüne, 575 bin 122 tonu düzenli depolama tesislerine, 35 bin 856 tonu geri kazanım tesislerine gönderildi. 38 bin 928 tonu diğer bertaraf yöntemleri kullanılarak (açıkta yakma, gömme, dere ve araziye dökme) bertaraf edildi.

974 bin 276 kg tıbbi atık toplandı

2020 yılında Muğla’da 22 sağlık kuruluşundan toplam 974 bin 276 kg tıbbi atık toplandı. Toplanan bu tıbbi atığın tamamı sterilize edilerek depolama alanlarında bertaraf edildi.