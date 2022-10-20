Muğla’da KGYS’ ile trafik denetimi

Muğla’da şehir merkezlerinde trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Kent Gü enlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile kavşaklarda, okul önlerinde denetim yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı 2021-2030 Karayolu Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile trafik denetimleri yapılarak trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Burcu Avcı, KGYS ile şehir merkezlerinde kazaların en aza indirilmesini, özellikle yayaların güvenli bir şekilde geçiş haklarının sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Avcı, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kontrol Programları çerçevesinde Elektronik Denetleme Sistemleri ile özellikle kaza meydana geldiğine yaralanmayı önlemek ve azaltmak için Emniyet Kemeri denetimi, kavşaklarda kırmızı ışık ihlaline bağlı kazaların en aza indirilmesi amacıyla trafik ışık ihlali denetimi, yaya/okul geçitlerinden geçmekte olan yayalara öncelik geçiş hakkını vermeyen araçlar üzerinde denetim yapılıyor” dedi.