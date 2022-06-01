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Muğla’da kedi operasyonu

Muğla’nın Ula ilçesinde 2 yavru kedi sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 01.06.2022, 20:24
Muğla’da kedi operasyonu

Muğla’nın Ula ilçesinde 2 yavru kedi sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulanan binanın çatısında 2 yavru kedinin sıkıştığını fark eden bina sakinleri durumu 112 acil servisine bildirdi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi 2 yavru kediyi sıkıştıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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