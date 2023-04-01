Muğla’da kaza yapan araçta iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Çıtlık Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Muğla-Fethiye karayolu Çıtlık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye istikametinden Gökova istikametine seyir halinde olan 35 BLG 365 plakalı kamyonet şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla atması sonucunda araç yanmaya başladı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, kazada yaralanan 2 kişi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada araç içinde bulunan ve yaracın yanmaya başlaması ile sürücü ve yanındaki yolcu kendi imkanları ile araç içinden çıkarak yanmaktan kurtuldular.