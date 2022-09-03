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Muğla’da kaza: 1 yaralı
Muğla’nın Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı genç yaralandı.
MUĞLA 03.09.2022, 17:22
Muğla’nın Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı genç yaralandı.
Cumhuriyet Ortaokulu önünde 48 DS 275 plakalı aracın çarptığı genç 112 ambulans ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
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