Muğla’da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Gülağzı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar özel bir hastanede tedavi altına alınırken, kazada yaralanan Muğla’ya Hizmet Vakfı Müdürü Atiye Durmaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Menteşe-Ula karayolu Gülağzı akaryakıt istasyonu karşısında meydana gelen kazada 35 NME 16 plakalı otomobil ana yoldan U dönüşü yapmak istediği sırada ile 48 ABF 741 plakalı otomobil ile çarpıştı ve 48 ABF 741 plakalı araç takla attı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil servis ambulansı, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki araçta bulunan 6 kişiden 35 NME 16 plakalı aracın sürücüsü Abdullah Kazancı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada 48 ABF 16 plakalı araçta bulunan Muğla’ya Hizmet Vakfı Müdürü Atiye Durmaz kazada ağır yaralanırken, yaralılar özel bir hastanede tedavi altına alındılar.