Muğla’da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kaybolan Murat Ülgen için (84) bölgede arama çalışması devam ediyor.

Olay Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde gerçekleşti. 84 yaşındaki Murat Ülgen dün saat 14.00 sularında evinden ayrılıp bir daha haber alınamayınca yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri Ülgen’i son görüldüğü yerde arama çalışması başlatmıştı.

Gece saatlerinde arama çalışmalarına ara veren ekipler sabah saatlerinde Jandarma, AFAD ve komando ekipleri ile arama çalışmaları tekrar başladı. Havadan drone ile destek verilen arama çalışmaları devam ediyor.