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Muğla’da kaybolan vatandaş için arama çalışması başlatıldı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde kaybolan Murat Ülgen için (84) bölgede arama çalışması başlatıldı.
MUĞLA 13.10.2022, 00:15
Muğla’nın Menteşe ilçesinde kaybolan Murat Ülgen için (84) bölgede arama çalışması başlatıldı.
Olay Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde gerçekleşti. 84 yaşındaki Murat Ülgen’den haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri Ülgen’i son görüldüğü yerde arama çalışması başlattı. Yaşlı adamı arama çalışması devam ediyor.