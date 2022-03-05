Muğla’da kadınlar üreterek güçleniyor

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi’nin öncü olduğu ve süs bitkisi, lavanta, kıl keçisi gibi birçok alanda birleşerek kooperatif kuran kadınlar desteklenerek ekonomik hayata dahil olmaları sağlanıyor.

Ekonomik gelirlerde tarımın büyük önem taşıdığı Muğla’da, kadınlar tarım ve hayvancılıkta söz sahibi olmaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesinin desteklemeleriyle alım garantili süs bitkisi, lavanta, kıl keçisi gibi alanlarda kooperatif kuran kadınlar şimdi hem Muğla’ya hem de aile ekonomilerine büyük destek sağlıyorlar.

Kadınlar, 3 serayı 30 seraya çıkardı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantisi verdiği tamamını kadınların oluşturduğu Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 3 sera ile başladığı süs bitkisi üretiminde sera sayısını 30’a çıkardı. Her geçen gün üretim ve satış miktarını arttıran Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bugüne kadar 22 Milyon 55 bin 221 çiçek üretimi yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ise kooperatiften bugüne kadar 11 Milyon 326 bin 267 çiçek alımını gerçekleştirdi. 220 üyesi bulunan ve sezonda 70 kadına iş imkanı sağlayan Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üyesi 52 yaşındaki Duray Karagünnü, hiçbir kazançlarının olmadığını söyledi. Domates ektiklerini ancak kazanamadıklarını belirtenn Karagünnü, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sayesinde burada bir süs bitkisi serasının kurulacağını öğrendim. İlk sene 3 üreticiyle başladık. Şimdi 25 üretici olduk. Sonrasında çalıştık çabaladık. Daha önce yevmiyeye gidiyordum. Sabah 5’te gidiyor akşam 7’de geliyordum. Ama bu çiçek işinden sonra yevmiyeyi bıraktım kendim yevmiyeci çalıştırmaya başladım. Evimi yeniledim, araba aldım bu proje sayesinde paraya kavuştuk. Şimdi gübre, torf fiyatları uçtu. Şimdi para kazanma işimiz zorlandı. Büyükşehir Başkanımıza sayesinde kazandık. O kırsalı kalkındırıcım dedi ve bunu yaptı” ifadelerini kullandı.

266 kadına 798 kıl keçisi hibe verildi

Kadınlara yönelik yapılan bir diğer yatırım olan Kıl Keçisi hibe desteğinde bugüne kadar 266 kadına 798 kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite mezunu gençlere de ekonomik destek olanağı sağladı. Üniversite mezunu olan ve iş bulamayan 33 yaşındaki Cansu Biçer, 2020 yılında 3 keçiyle başladığı üretim çalışmasında bugün keçi sayısını 20’ye çıkardı. Büyükşehir Belediyesinin projesi ile aile ekonomisne büyük bir katkı sağladığını belirten Biçer, “İlk başlarda kendim de acaba bunu yapabilir miyim diye çekindim fakat bu süreçte büyükşehir belediyemizin veterinerleri bize çok yardımcı oldu. Artık bu benim için bir iş haline geldi. Süt ve peynir üreterek eve de katkıda bulunuyorum. Bu işi yaptıktan sonra şu anda dışarıda yapabileceğim herhangi bir iş bu yaptığım işin yerine beni tatmin etmez. Doğanın ve üretimin içine girince bunların kıymetini bir kez daha anladım ve kendimi buldum. Doğayla iç içe olmak, üretmek ve ürettiğinizin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Sadece bu alanda değil, imkânı olan herkesi üretime yönelmesini tavsiye ederim. Bir karış da olsa toprağımıza sahip çıkalım” diye konuştu.

Koku Vadisi projesiyle 102 bin 500 lavanta fidesi destek verildi

Yine kadınlara yönelik Koku Vadisi projesini hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 102 bin 500 lavanta fidesi desteği sağladı.

Lavanta, kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkilerin üretildiği Koku Vadisi projesi ile 32 kadının ortak olduğu Menteşe Merkez Tarımsal Kooperatif üyesi kadınlara destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu Pazar ile kadın üreticilerin gelir düzeylerini arttırıyor. Kooperatif üyesi bir kız çocuğu annesi Ebru Güler, 2 dönüm arazi içine oluşturdukları koku vadisini, büyükşehir belediyesi sayesinde eski 5 binden değil artı 5 binden başladıklarını söyledi.

Eşiyle birlikte projeyi düşündüklerini ama ekonomik anlamda kendilerine güvenemediklerini söyleyen Güler şöyle devam etti;

“3 yıl önce eşimle acaba yapsak mı? Yapmasak mı? Diye düşünürken Muğla Büyükşehir Belediyesinin destek verdiğini öğrendik ve başvurduk. Daha sonra Menteşe Merkez Tarımsal Kooperatif üyesi olduk ve bize yaklaşık 1600 lavanta desteğinde bulundular. Projeye dahil olmasaydık normalde 5 bin TL sadece lavanta fide parası ödeyerek işe başlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi sayesinde artı 5 bin TL ile başladık. İlk yıl 3 kilo aldığımız lavanta yağını bu yıl 6 kiloya çıkardık ve her yıl bu rakam artıyor. Evime yılda 7-8 bin TL civarında gelir elde etmeye başladım. Buna vesile olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürüne çok teşekkür ederim. Kadına verdiği bu önemden ve değerden dolayı mutluyum” dedi.