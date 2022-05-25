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Muğla’da istihdama açılan dijital kapı ‘çıkarıyorum.com’

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tasarlanan "çırakarıyorum.com" web sayfası sayesinde, işletmelerin çırak ve stajyer talepleri anında okullara iletiliyor ve işletmelerde açık olan istihdam alanları tespit edilebiliyor.

MUĞLA 25.05.2022, 13:20
Muğla’da istihdama açılan dijital kapı ‘çıkarıyorum.com’

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tasarlanan "çırakarıyorum.com" web sayfası sayesinde, işletmelerin çırak ve stajyer talepleri anında okullara iletiliyor ve işletmelerde açık olan istihdam alanları tespit edilebiliyor.

İşletmelerle meslek liseleri arasında köprü görevi görmek amacıyla Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen ‘çırakarıyorum.com’ web sayfası uygulaması ile işletme sahibi bilgilerini ‘çırakarıyorum.com’ web sayfasında yer alan bölüme kaydederek kayıt oluyor ve ihtiyaç duyduğu alanlarda çırak öğrenci talebinde bulunabiliyor. Mesleki eğitim veren tüm okul ve kurumlar, işletmelerin çırak öğrenci ihtiyaçlarını görerek öğrencilerini yetenek ve isteklerine göre işletmelere yönlendiriyor.

Uygulama ile işletmelere çırak yerleştirme süreci daha hızlı yapılacak

Meslek liselerinde, öğrencilerin staj yapabileceği işletmelerin tespitinin ve staja uygunluğunun incelenmesinin zaman alıcı bir süreç olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, bu uygulama ile artık işyerine uygun çırak yerleştirme sürecinin daha hızlı ve kontrollü yapılabileceğinin bilgisini verdi.

Muğla’da istihdama açılan dijital kapı

Uygulamanın okul-sektör işbirliğini artıracağına vurgu yapan İl Müdürü Emre Çay, ‘çırakarıyorum.com’ Muğla’da istihdama açılan dijital bir kapı olacak. Uygulama aracılığı ile ilimizin, ilçe ilçe aylık ve yıllık bazlı istihdam açığı görülebilecek. Elde edilen veriler ise İl İstihdam Kurulu ile düzenli olarak paylaşılarak bunun mesleki eğitimde geliştirilecek politikalara destek sunacağına canı gönülden inanıyoruz” dedi.

‘çırakarıyorum.com’ web sayfasının yanı sıra Eğitimde Takip ve İstihdam Modülü (ETİM) uygulamasını da faaliyete geçirdiklerini belirten Milli Eğitim İl Müdürü Çay, “çırakarıyorum.com” uygulaması ile entegre şekilde çalışacak olan ETİM modülü ile ortaöğretimin herhangi bir kademesinde okul terki yapan öğrencilerimiz, okullar tarafından ilgili bölüme işlenecek. Bu öğrencilerin bilgisi, her ilçede ETİM koordinatörü kurum olarak belirlenen mesleki eğitim merkezi veya bünyesinde mesleki eğitim programı uygulanan mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ekranına anında düşecek. İlgili koordinatör kurum öğrenci ile iletişime geçerek öğrenciyi ildeki en çok istihdam açığı bulunan mesleki eğitim programına kaydedecek” dedi.

Türkiye’de bir ilke imza attıklarını belirten İl Müdürü Emre Çay, web sayfasının ve ETİM modülünün mesleki eğitime yön vereceğini ve kısa süre içerisinde aksayan tüm sorunların çözüme kavuşacağını belirtti.

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