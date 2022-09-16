Muğla’da "İşime bisiklet ile gidiyorum" etkinliği yapıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Şube Müdürleri 16-22 Eylül 2022 Avrupa Hareketlilik Haftası’nda, 7 kilometre bisiklet sürerek işe gitti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilciliği tarafından organize edilen İşime Bisiklet ile Gidiyorum etkinliğine Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş’ın yanı sıra Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı, Şube Müdürleri Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert, Enver Çevko Dernek Başkanı Feridun Ekmekçi ve Muğla Karya GSK Bisiklet Kulübü sporcuları ve diğer çalışanlar eşlik etti.

"Yurt dışında sıkça gördüğümüz manzaralardan biri olan bisikletle işe gidip gelmeyi Türkiye’de de yapmak imkansız değil" diyen Muğla Gençlik ve Spor İL Müdürü Kazım Açıkbaş; "Muğla ilimiz Türkiye’de bisikletin en çok kullanıldığı illerden biri. Zaten vatandaşlarımız günlük hayatta Bisikleti bir ulaşım aracı olarak benimsemiş durumda. Sportif anlamda da Valimizin destekleri ile Türkiye çapında adımızdan söz ettirmeyi başardık. İşe bisikletle gitmek gibi basit bir eylem ancak dünyaya bakışınızdan ülke ekonomisine ve hatta dünyamızın geleceğine kadar geniş bir yelpazede önemli katkılar sağlıyor. Bu nedenle Avrupa Hareketlilik Haftasında böyle anlamlı bir etkinlik organize eden Bisiklet İl Temsilciliğimizi kutluyorum" dedi.

Kentsel Hareketliliği teşvik etmek ve insanları aktif hareketlik, toplu taşıma ve diğer temiz akıllı ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğine davet etmek amacı ile her yıl düzenlenen Avrupa Biriliği’nin farkındalık oluşturma amacı ile projelendirdiği Avrupa Harteketlilik Haftası’nda İşe Bisikletle giderek hem sağlıklı yaşam hem de Şehir içi ulaşıma nefes aldırmak amacı ile etkinlik planladıklarını belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert; "Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş ve Şube Müdürlerimizden bu gün araçları bırakarak işe bisikletleri ile gitmelerini istedik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Tüm Muğla’ya ülkemize örnek oluşturacak bir etkinlikle Haftaya güzel bir başlangıç yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğin önemine değinen Muğla Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Dernek Başkanı Feridun Ekmekçi ise, “Kendi başınıza kendi enerjiniz ile normalde olduğundan kat kat fazla verimle yol alıyor olmanın ayrı bir hazzı var. Bunu ancak bisiklet kullandığınız zaman anlayabiliyorsunuz” biz her sene bu haftayı önemli etkinliklerle kutluyoruz. İl Müdürümüzü ve diğer işe bisiklet ile giden herkesi kutluyorum" dedi.