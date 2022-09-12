Muğla’da ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı

Yeni eğitim ve öğretim yılı açılışı ve "İlköğretim Haftası" Muğla’da coşkuyla kutlandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen program, Cumhuriyet meydanında çelenk sunma töreniyle başladı. Çelenk sunma törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Serap Aksel, Hasan Arslan, Ferman Akbulut; Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, il/ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın öğrenciler eşliğinde Cumhuriyet Meydanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, minik öğrenciler ve öğretmenleri eşliğinde yeni eğitim öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kutlamalarında Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, öğrenciler Vali Tavlı’ya çiçek takdim etti.

İlköğretim Haftası kutlama programı Menteşe Sabri Acarsoy İlkokulunda gerçekleştirildi. Programa, Vali Orhan Tavlı’nın yanı sıra Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, il protokolü, öğretmen, öğrencilerin ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdimi ile devam etti.

Yeni eğitim öğretim yılı açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay gerçekleştirdi. Muğla eğitim ailesi olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu birlikte paylaştıklarını belirten İl Müdürü Emre Çay, “Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize, çalışanlarımıza, velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, okulla bu yıl tanışacak evlatlarımıza ve aramıza yeni katılacak meslektaşımıza başarılar diliyorum” dedi.

Program okunan şiirlerin ardından Dumlupınar İlkokulu öğrencilerinin zeybek gösterisi ile devam etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı beraberindeki protokolle birlikte ilk ders zilini çaldı. Çalan zille birlikte öğrenciler coşkuyla sınıfları doldurdu. Ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı, protokol eşliğinde sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutlayan Vali Orhan Tavlı ve il protokolü, ilk gün heyecanı yaşayan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.