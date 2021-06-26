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Muğla’da iki alan ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsüne alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edilmesiyle ilgili kararlar, Resmi Gazetede yayımlandı.

MUĞLA 26.06.2021, 17:01
Muğla’da iki alan ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsüne alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edilmesiyle ilgili kararlar, Resmi Gazetede yayımlandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi sınırları içerisinde bulunan Umurça-Kumbahçe-Kızılağaç Mahalleleri Kıyı Kesimi Doğal Sit Alanı, Muğla’nın Milas ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tuzla Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanı, doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
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