Muğla’da ihtiyaç sahibi kadının yardım mutluluğu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tek göz evde yaşam mücadelesi veren yaşlı kadının evinde tadilat başlatan iş insanı, ayrıca kadının ömür boyu kullanacağı gıda malzemelerini üstlendi.

Karaçulha Mahallesi’nde tek odalı, kerpiç bir evde yaşayan 68 yaşındaki Dudu Kökçü’nün durumundan haberdar olan iş insanı Sarper Konakçı, kadına yardım etmeye karar verdi. Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli ile Kökçü’yü ziyaret eden Konakçı, daha sonra kadının evinde tadilat çalışması başlattırdı. Konakçı’nın ömür boyu kullanacağı gıda malzemeleri yardımı sözü verdiği kadın, kendisine yardım edilmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Turizmci iş insanı Sarper Konakçı, Dudu Kökçü’nün dramını ve yaşam mücadelesini bir internet sitesinden okuduğunu ve çok etkilendiğini söyledi.

Kökçü’nün özellikle pandemi sürecinde daha da zor bir yaşam sürdüğünü anlatan Konakçı, “Dudu Kökçü teyzemizin, yaşadığı tek oda bu evi yaşanılabilir bir hale getirmek için bugün itibari ile çalışmalarımızı başlattık. Çalışmaları en kısa sürede bitirecek ve anahtarını da teslim edeceğiz. Onun bize duası yeter” diye konuştu.

Yaşam mücadelesi verdiği evinin yeniden onarılacağını duyan Dudu Kökçü ise, “Allah’ım Sarper Konakçı oğlumdan razı olsun. Beni çok sevindirdi. Allah’ta onu sevindirsin” dedi.

Karaçulha Mahallesi Muhtarı Mustafa Gizli ise, yapılan yardımla ilgili olarak şunları kaydetti: “Dudu Kökçü tek oda evde, nem ve rutubetin içerisinde yaşam mücadelesi veriyordu. Bu durumu duyan Fethiye’mizin önde gelen hayırsever iş insanlarından Sarper Konakçı, buraya gelerek incelemelerde bulundu ve hemen evin tadilatı için çalışmaları başlattı. Bu evin tadilatında kullanılması gereken parayı nakit olarak bize teslim etti ve bizde bugünden itibaren tadilata başlatıyoruz. En kısa sürede bitirecek ve ilk çayı da Sarper beye ikram edeceğiz. Dudu teyze bu yaşında tekrar doğmuş gibi çok sevindi. Onun yüzünden mutluluğunu görebiliyoruz. Sarper beyin bu davranışı tüm iş adamlarımıza örnek olsun”