Muğla’da hokey ligi 30 Kasım’da Menteşede başlayacak

Muğla Hokey İl Temsilciliği 2022 faaliyet programında yer alan Menteşe, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinden toplam 4 takımın katılacağı deplasmanlı lig 30 Kasım’da Menteşe Spor Salonunda başlayacak.

Hokey branşının 17 yıldır aktif bir şekilde oynandığı bir il olan Muğla’da bu yerel ligi organize etmek için çok uğraştıklarını belirten Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, “Bu konuda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş, Spor Şube Müdürümüz Serkan Paçalı, Menteşe Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Yavuz Karahasanoğlu, Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Kamuran Adalı, Menteşe ilçesi hokey antrenörleri Muharrem Hasdemir, Burak Duman, Ömer Karakuş, Yatağan ilçesi hokey antrenörleri Yeliz Küçükler ve Bora Balıkçı ile birlikte bu yerel ligi oluşturduklarını belirtirken deplasmanlı yerel lig Türkiye’de ilk defa Hokey branşında Muğla ilimizde gerçekleştirilecektir. Bu lige Menteşe ilçemizden Ege Yıldızları A ve Ege Yıldızları B, Yatağan ilçemizden Yatağan Olimpik SK ve Köyceğiz ilçemizden Köyceğiz Göl SK katılacaktır. 30 Kasım’da başlayacak olan yerel ligimiz 12 Aralık’ta Menteşe Spor Salonundaki final maçı ile sona erecektir bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.