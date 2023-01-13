Muğla’da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Olay, Menteşe’nin Emirbeyazıt Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerindeki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. işyerinden 65 bin lira değerinde 3 bileziğin çalınması üzerine polise şikayette bulundu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin B. B. olduğunu belirledi. B.B. ‘nin saat 13.00 sıralarında Marmaris’ten dolmuş ile Menteşe ilçesine geldiği, hırsızlığın ardından Menteşe Devlet Hastanesi önünden taksiyle Marmaris’e giderek bileziklerden birisini kuyumcuda bozdurup, nakit paraya çevirdiği ve daha sonra döviz bürosundan döviz aldığı öğrenildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde şüpheli, Marmaris’in Turunç Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 2 bilezik, 2 çeyrek altın, 1 yarım altın, 90 pound, 100 dolar ve 6 bin 645 lira ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. tutuklanarak ceza evine gönderildi.