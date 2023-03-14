Muğla’da hayvan pazarlarını kapatma kararı alındı

Muğla’da SAT-2 tipi şap virüsü hastalığı nedeniyle bulaşıcılığı önlemek için hayvan pazarları kapatıldı.

Türkiye’de çeşitli illerde hayvanlarda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edilmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerken, Muğla’da da bulaşığı önlemek için, hayvan pazarları için kapatma kararı alındı ve SAT-2 tipi şap virüsü çalışmaları başlatıldı.

Muğla İl Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Türkiye’nin farklı illerindeki hayvanlarda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi. Virüs nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alınıyor. Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Ayrıca ülke genelindeki hayvan pazarları da kapatıldı. SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatı istikametinde, tüm Türkiye’de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi. Muğla’da şu an için şap hastalığı görülmedi ancak bulaşığı önlemek amacıyla kapatma kararı alınarak çalışmalar başlatıldı” ifadesi kullanıldı.