Muğla’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

AFAD ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği Muğla İl Müftülüğü ve AFAD Muğla il temsilciliği ile birlikte gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikat Muğla’nın Menteşe ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı kız yurdunda gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği 5,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem anında öğrenciler hızlı bir şekilde binayı tahliye etti. Kaçış esnasında düşüp ayağını burkan ve binada mahsur kalan öğrencileri AFAD ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlara UMKE ekipleri tarafından müdahale edildi. Deprem tatbikatının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından öğrencilere ’Yangın nasıl söndürülür’ eğitimi verildi.

Tatbikata Muğla Valisi Orhan Tavlı, AFAD Müdürü İsmail Özkan, Kızılay İl Müdürü Şadi Pirici, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Afet Dayanışma ve Arama Kurtarma (ADAK-SAR) Dernek Başkanı Erol Kütahya katıldı.