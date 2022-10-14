Muğla’da gerçeği aratmayan afet tatbikatı

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Gününde Zübeyde Hanım MTAL bahçesinde ” Farkındayız, Hazırız” temasıyla arama, kurtarma ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Gününde, öğrencilerin afete hazırlık ve afet sırasında yapılması gerekenler konusunda farkındalık kazanmaları ve bilgi düzeyinin artırılması, arama kurtarma birimleri arasında koordinasyonun ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE) ekipleri tarafından gerçeği aratmayan afet senaryoları ile arama, kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Arslan, İl AFAD Müdürü İsmail Özkan, Şube Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlik programı Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Afete Hazırlık Kulübü öğrencileri tarafından günün önemini belirten konuşmaların ardından şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Okul Bahçesinde kurulan parkurda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğince öğrencilere yangın durumunda yapılması gerekenler, tahliyenin kuralları ve öncelik durumları hakkında yapılan bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Programın devamında okul binası içinde yangına karşı tahliye tatbikatına geçildi. Gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı sırasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB AKUB üyeleri, AFAD üyeleri ve gönüllüleri, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü UMKE görevlileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri görevlileri tarafından gerçeği aratmayan bir tahliye-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. İzleyenleri zaman zaman heyecanlandıran tahliye tatbikatı başarıyla tamamlandı.