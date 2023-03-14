Muğla’da geleceğin yetenekli sporcuları seçiliyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi Menteşe Spor Salonu’nda başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tüm öğrencilerin yeteneklerinde yönlendirilmesi sağlanıyor. Bu sayede hem geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor hem de çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3.sınıf öğrencileri yetenek taraması testleri Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve spor uzmanları tarafından yapılmaya başlandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Öğrencilerin sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla uyguladığımız proje çerçevesinde hedefimiz 11 bin 500, 3. Sınıf öğrencisini teste tabi tutarak sporu tabana yaymak" ifadeleri kullanıldı. Yetenek tarama testlerinin Mart ve Nisan ayları boyunca tüm Muğla’da yapılacağı öğrenildi.