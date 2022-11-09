Muğla’da Dünya Radyoloji Günü Kutlandı

Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Turhan Togan konuşmasında “Sağlık hizmeti sunumunda tıbbın gören gözleri olarak hastalıkların tanı ve tedavisinde; radyasyon altında zorlu bir görevi layıkıyla yerine getirerek özveriyle çalışan tüm radyoloji ekibine teşekkür ederek “Dünya Radyoloji Günlerini" kutladı.

Günün anısına tüm ekiple birlikte kutlama pastası kesilerek, toplu fotoğraf çekildi.

Kutlamaya Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi yönetim ekibi, radyoloji hekimleri, radyoloji teknisyeni ve teknikerleri, hemşireler ve tüm veri giriş personeli katıldı.