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Muğla’da ‘Dünya bisiklet’ günü

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Morpedal Bisiklet Derneği iş birliği ile Dünya Bisiklet Günü kutlandı. “Dünya Bisikletle Muğla’mız Velespitle Güzel” etkinliğine 50 bisikletçi katıldı.

MUĞLA 04.06.2021, 14:15
Muğla’da ‘Dünya bisiklet’ günü

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Morpedal Bisiklet Derneği iş birliği ile Dünya Bisiklet Günü kutlandı. “Dünya Bisikletle Muğla’mız Velespitle Güzel” etkinliğine 50 bisikletçi katıldı.

Muğla’da Dünya Bisiklet Günü kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Morpedal Bisiklet Derneği iş birliği ile “Dünya Bisikletle Muğla’mız Velespitle Güzel” etkinliği düzenlendi. COVİD 19 tedbirleri kapsamında etkinliğe sınırlı sayıda bisikletçi katıldı. Kışla Parkında başlayan ve 50 bisikletçinin katıldığı etkinlikte bisikletçiler şehir merkezinde tur attı. Dünya Bisiklet gününde bisikletçiler renkli görüntüler oluşturdu.
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