Muğla’da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yıl dönümü programı kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu’nda Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve protokol üyeleri katıldı. Programda Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Zaferi’nin 106. yılına yönelik bir konuşma yaptı. Ardından Hakkari’nin Ceylanlı köyü Sütçüler Mahallesinde 14 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay 2 operasyonu esnasında terör örgütleri ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Süleyman Yasir Ağır ile Hakkari’nin Tayfur Uluçay üs bölgesine askeri araç ile yapılan ikmal faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarınca kuzey Irak’tan gerçekleştirilen güdümlü roket saldırısı sonucu şehit olan Emre Kargın’ın ailelerine Vali Orhan Tavlı tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Törende duygusal anlar yaşandı.