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Muğla’da deprem

Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç mahallesinde saat 22.15 sularında meydana gelen deprem Marmaris ve Menteşe’de hissedildi.

MUĞLA 18.06.2022, 23:21
Muğla’da deprem

Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç mahallesinde saat 22.15 sularında meydana gelen deprem Marmaris ve Menteşe’de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Muğla’da saat 22.15’te 72,6 kilometre derinlikte ve 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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