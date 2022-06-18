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Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler yarın finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Muğla’da deprem
Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç mahallesinde saat 22.15 sularında meydana gelen deprem Marmaris ve Menteşe’de hissedildi.
MUĞLA 18.06.2022, 23:21
Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç mahallesinde saat 22.15 sularında meydana gelen deprem Marmaris ve Menteşe’de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Muğla’da saat 22.15’te 72,6 kilometre derinlikte ve 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.