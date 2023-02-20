Muğla’da deprem fırsatçılarına sıkı takip

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Muğla’da kiralık evlerde aşırı fiyat artışı yapıldığı ve bu konuda tedbir alınacağı açıklandı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi sonrası evleri hasar görev vatandaşların Muğla’ya barınma amacıyla gelmelerinin ardından konut kiralarında bazı emlakçı ve ev sahiplerinin fiyat artışı uyguladıkları ihbarını alan Muğla Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerekli tedbirler alınacağı duyuruldu.

Muğla Valiliği tarafından yapılan duyuruda, “Basında ve sosyal medyada yer alan haberler ve yapılan şikayetlerden; ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, ilimize barınma amacıyla gelen vatandaşlarımıza konut kiralarında fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğu anlaşılmaktadır. Milletimizin depremin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele verdiği bu dönemde, İl Ticaret Müdürlüğümüz ve Vergi Dairesi Başkanlığımız koordinesinde gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebep olan konut sahipleri, emlakçı ve benzeri ilgililer hakkında yoğun, yaygın denetimler yapılacak ve fırsatçılık cezasız bırakılmayacaktır. Hepimizi derinden yaralayan bu süreçte her türlü suistimali önlemek adına ne gerekiyorsa yapmaya, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.