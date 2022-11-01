Muğla’da Cumhuriyet Haftası boyunca 5 bin sporcuyla, 70 etkinlik düzenlendi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği Cumhuriyet Haftası spor faaliyetleri tamamlanırken, hafta boyunca 30 branşta düzenlenen 70 etkinliğe 5 bin 152 sporcu katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Haftası’nda başlayan etkinlikler Muğla merkez ilçe Menteşe dahil tüm ilçelerde devam ederek Muğla Yurtları ve Muğla Gençlik Merkezleri gençlerinden oluşan yaklaşık 2 bin gencin katılımıyla Milas Bafa Gölü Kapıkırı Herakleia Antik Kenti’ne yapılan doğa yürüyüşü ile sona erdi. Cumhuriyet Haftası boyunca tüm ilçelerde 30 branşta toplam 70 etkinlik düzenlendi. Voleyboldan basketbola, hentboldan judoya, tenisten futsala, karateden hokeye, bisikletten kick boksa, oryantiringten atletizme, Cumhuriyet yürüyüşlerinden doğa yürüyüşlerine toplam 30 branşta 5 bin 152 sporcu 29 Ekim Cumhuriyet Haftası etkinliklerine katıldı. Muğla Yurtları ve Gençlik Merkezlerinden yaklaşık 2 bin gencin katıldığı Milas Bafa Gölü Kapıkırı Herakleia Antik Kenti’ne yapılan doğa yürüyüşünün ardından gençler antik kentte Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri açtı.

Cumhuriyet Haftası etkinlikleriyle ilgili Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını spor dolu bir hafta ile kutladık. Cumhuriyet Haftası etkinliklerine katılan tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Kurtuluş mücadelesi kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”