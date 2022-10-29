Muğla’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muğla’da Cumhuriyet Bayramı coşkulu kutlamalara sahne oldu. Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yılı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kötekli’de yapılan Manuş Baba konseri ile başladı.

28 Ekim günü Cumhuriyet Meydanına çelenk koyma töreni düzenlendi. Aynı gün akşam Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş yaşam Merkezinde Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.

Cumhuriyet resepsiyonunda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Kurtuluş savaşını başarıyla bitirdikten sonra Mustafa Kemal Atatürk dedi ki ‘Yarın Cumhuriyeti ilan Edeceğiz’ bu cümle çok büyük bir meşakkatle gelinen, çok büyük bir mücadeleyle gelinen ve ulaşılan hedefti. Ve o hedefi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları birlikte ulaştılar. Olağanüstü değerli bir mirasın mirasçılarıyız. Bu gurur duyulacak bir şey ama aynı zamanda bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Cumhuriyetin 99 yılına baktığımızda inişler çıkışlarla Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak için yapılan çeşitli hamlelerle bu hamlelerin farklı güçler tarafından başka yönlere çevrilmek istenmesiyle farklı değerler üzerinden değerlendirerek Cumhuriyetin yönü değiştirilmeye, saptırılmaya ve farklı yönlere yöneltilmeye çalışıldı. Ama şuan Türkiye’ye baktığımızda gelinen noktada herkes kendisini sorguluyor acaba biz doğrumu yaptık bundan sonra ne yapmalıyız diyor. Biz çok daha demokratik, insan haklarına önem veren, hukuka adalete gerçekten sahip çıkan bir yönetim tarzını özlüyoruz ve bunu da hak ediyoruz. Bir yıl sonra 100. yılı kutlayacağız. Hep birlikte ikinci yüz yılın daha güzel, huzurlu ve eşitlik içerisinde kavga etmeden başlamamız gerekiyor. Yeni bir yüz yıla başlayacağız. Kuruluş ilkelerini tekrar getirmeliyiz. İkinci yüzyıl cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmalıyız. Kendinize inanın. Bir birinize inanın. Barış içerisinde yürüyelim. Sevgimizi büyütelim. 100. Yılda farklı bir ortamda birlikte olmak dileğiyle bayramınızı kutluyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Konseri Milas’ta

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her sene gerçekleştirilen Cumhuriyet konserinin bu yıl ki adresi ise Milas. Milas Atapark meydanında gerçekleş tirilecek olan Cumhuriyet Konserinde Tuğçe Kandemir sahne alacak.