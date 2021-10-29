Muğla’da Cumhuriyet Bayramı Atatürk Stadyumu’nda kutlandı

Muğla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılı, Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Tören, saat 10.15’te Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün halkın ve törene katılanların bayramlarını kutlamasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tavlı, "Cumhuriyetimizin 98’inci yılını ülkemizde ve Muğla’mızda coşkuyla kutluyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın milli beraberliği ve bağımsızlığı uğruna canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yâd ediyorum. Cumhuriyet Aziz Türk Milletine bırakılmış en büyük değerdir" dedi ve Türkiye’nin küresel bir güç haline geldiğini, 98’inci yılında Türkiye’nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Programda, Gamze Erginoğlu Akdeniz’e Doğru, Kadir Erdemli ise Cumhuriyet isimli şiiri okudu. Dumlupınar İlkokulu ve Menteşe Belediyesi Halk Oyunları Ekiplerinin gösterisi sonrası program tören geçişi ile sona erdi.

Elektrikli araçlar kategorisinde "Gale 48" isimli araç ile TEKNOFEST 2021’de jüri özel ödülü alan Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tören geçişi sırasında büyük alkış aldı.