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Muğla’da çöplük ve zeytinlik yangınları söndürüldü
MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİ VE ORTACA İLÇELERİNDE ÇIKAN ZEYTİNLİK VE ÇÖP ALANLARINDA ÇIKAN YANGINLARI İTFAİYENİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.
MUĞLA 07.09.2020, 09:36
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Muğla’nın Yatağan ilçesi ve Ortaca ilçelerinde çıkan zeytinlik ve çöp alanlarında çıkan yangınları itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yatağan Nebiköy Mahallesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangında 6 önüme yakın kuru ot yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası soğutma çalışması yapıldı.
Ortaca ilçesinde ise Yerbelen Mahallesi çay içi mevkii çöp ve sazlık alanda başlayan yangına Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
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