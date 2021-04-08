Muğla’da cinayet: Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü (1)

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy’de iki komşu arasında meydana gelen kavgada baba ve oğlu öldürüldü. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2017 yılı Eylül ayının ilk haftasında yaşadığı büyük yangın felaketiyle tanınan ve pek çok evin yandığı Muğla Zeytinköy’de aynı binada altlı üstü yaşayan iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet oluştu. Kavgalı olan komşular arasında sabah saatlerinde çıkan kavgada Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca komşusu tarafından öldürüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.