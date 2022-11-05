Muğla’da ’Çilek Projesi’ büyümeye devam ediyor

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteği ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Çilek Projesi 7. etabının çilek fidesi dağıtım töreni Yatağan Bencik Mahallesi’nde düzenlenirken, temin edilen bir milyon çilek fidesi üreticilere dağıtılacak.

Kadın istihdamına katkı sunan projede çerçevesinde düzenlenen etkinlikte üreticiler adına kadın çiftçi Sıla Eskici konuştu. Eskici, anneannesinden ve dedesinden öğrendiği çiftçiliğe bu proje ile ilk adımını atacağını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Muğla Valiliğine ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

“1 milyon fideyi toprakla buluşturuyoruz”

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “İlk etapta 27 dekar alanda başlayan bu serüven, bugün itibari ile 7. etap fide dağıtımlarına devam etmektedir. İlimiz genelinde iki yılda 587 dekara ulaşan bir üretimden söz ediyoruz. İlimizde 2021 TUİK verilerine göre bin 1 dekar alanda 3 bin 507 ton çilek üretimi gerçekleştirildi. Bununda 210 dekar alanda 945 ton üretimle yüzde 20’sini Yatağan sağlıyor” diye konuşarak 2021 yılı itibariyle çilek projeleri çerçevesinde yaklaşık 33 milyon TL gelir elde edildiğini de sözlerine ekledi.

"Proje bize emanet

Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç konuşmasında Yatağan’ın tarımsal değerine değinerek, "Üretime bugün başlayan genç çiftçimizi kutluyorum. Bundan sonra proje bize emanet" dedi.

"Üretim alanları 20 kat arttı"

Vali Yardımcısı İsmail Soykan projenin sağladığı katkıların farkında olduklarını belirterek, YİKOB’un tarımsal projeleri desteklediklerine değindi. Projenin başarısına vurgu yapan Soykan, “Proje başladığından beri üretim alanları yaklaşık 20 kat arttı. Bencik Mahallesi üretiyor projeye değer katıyor. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerin burada olmasını da çok doğru buluyorum. Demek oluyor ki gençler tarımı öğrenerek ilerde gençler üretecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere 7. etap çalışmaları çerçevesinde protokol tarafından çilek fidesi dağıtımı yapıldı. Daha sonra üretici Mustafa Dere’ye ait bahçede çilek dikimi ve hasadı yapılarak program sonlandırılırken fide dağıtım etkinliğine; Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, bazı mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.