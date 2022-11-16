Muğla’da Büyükşehir’den iki mahalleye ilave su kaynağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’nin Sungur ve Günlüce Mahallelerine ek su sağlamak için kaynak buldu. Ekipler çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni içme suyu kaynaklarını mevcut sisteme ilave ederek mahallelere aktardı.

İl genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için projelerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan bölgelere ek su kaynağı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Menteşe’de çalışmalarını yoğunlaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Sungur ve Günlüce Mahallelerinde yaptığı çalışmalarla bölgelere yeni su kaynakları sağladı.

Sungur’da 4 bin 850 metre hat döşendi

Sungur Mahallesi’nde MUSKİ ekipleri tarafından yeni içme suyu kaynağı ile depo arasında 4 bin 850 metre terfi hattı yapımı tamamlandı. Ek su kaynağını mevcut kaynağa ilave eden MUSKİ ekipleri, Sungur Mahallesi’ne yetecek kadar yeni içme suyu kaynağı sağladı.

Günlüce’de içme suyu deposunun tadilatı yapıldı

Çalışmalar dahilinde Günlüce Mahallesi’nde MUSKİ ekipleri tarafından yeni içme suyu kaynağı ile depo arasında bin 750 metre terfi hattı yapımı tamamlandı. Ek su kaynağını mevcut kaynağa ilave eden MUSKİ ekipleri ayrıca Günlüce Mahallesi’ni besleyen mevcut içme suyu deposunun da tadilatını gerçekleştirdi.