Muğla’da birbirinden çeşit süs hayvanları kıyasıya yarışacak

Ege bölgesi kümes hayvanları gösterisinin ilki Muğla’nın Menteşe ilçesinde gerçekleştirilecek.

Menteşe Belediyesi Düğerek Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek olan gösteride kümes hayvanları kıyasıya yarışacak. 24 Kasım Perşembe günü kümes hayvanlarının kabul edilmesi ile başlayacak olan gösteri 27 Kasım Pazar günü ödül töreni ile son bulacak.

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,” Birinci Ege bölgesi kümes hayvanları gösterisine tüm halkımız davetlidir, gösterimiz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Menteşe Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu destekleriyle gerçekleştirilecek olan Birinci Ege bölgesi kümes hayvanları gösterisi 4 gün sürecek.