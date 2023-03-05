Muğla’da beklenen yağış başladı

Türkiye’de Rize’den sonra en fazla yağış alan il iken son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle Ege Bölgesinin en kurak ileri arasında yer alan Muğla’ya beklene yağmur yağışı başladı.

Muğla genelindeki özellikle Bodrum’un kullanma ve içme suyu ihtilacını karşılayan barajlarındaki doluluk oranının yüzde 45-47’lere düşmesi ile susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan Muğla’da Meteoroloji’nin yağış uyarısının ardından öğle saatlerinde başlayan yağmur devam ediyor.

Muğla genelindeki başta Bodrum olmak üzere başlayan yağmur yağışı, bembeyaz çiçeklerle bezenen ağaçlar başta olmak üzere çiftçinin de toprağı için faydalı olduğu açıklandı. Menteşe ilçesinde saat 11.00’de başlayan yağmur yağışı saat 15.00’e kadar zaman zaman şiddetini arttırarak devam etti.

Menteşe ilçesinin özellikle sanayi mevki Karabağlar Yaylası yomu üzerinde su birikintileri oluşurken, ev ve işyerlerine yönelik taşkın ve su basması yaşanmadı.