Muğla’da bayramlaşma programı yapıldı
Ramazan Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği tarafından düzenlenen Bayramlaşma Programı Menteşe Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Bayramlaşma programında Muğla Valisi Orhan
Ramazan Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği tarafından düzenlenen Bayramlaşma Programı Menteşe Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Bayramlaşma programında Muğla Valisi Orhan
Tavlı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yetkilileri ve vatandaşların bayramını kutladı.
Bayramlaşma programına Vali Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Suat Özcan, Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcıları, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.