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Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan bazı araçlar yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Muğla’da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı
Muğla’da Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu başladı.
MUĞLA 16.07.2022, 16:22
Muğla’da Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu başladı.
Bayram tatili için Muğla’ya gelen vatandaşlar 9 günlük bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala evlerine dönmek için yollara düştüler. Denizli, İzmir, Antalya yolunun kesiştiği bölge trafik kavşağında uzun kuyruklar oluştu. Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri yoğunluğun yaşandığın bölge trafik kavşağında kontrollü geçiş için sürülere yardımcı oldular.