Muğla’da başarılı arıcılar ödüllendirildi

7.Uluslararası Muğla Arıcılık Ve Çam Balı Kongresi’nde Türkiye Arıcılık Ödülleri gecesi düzenlendi. Türkiye’nin bir çok bölgesinde bal üretimi yapan üretici ve sektöre firma olarak katkıda bulunanlara ödülleri verildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde arıcılık sektörünü uluslararası düzeyde tüm paydaşları ile buluşturan 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi devam ediyor. Marmaris’teki bir otelde 4 gün sürecek olan kongrede Türkiye ve Dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunları, konularında uzman ulusal ve uluslararası bilim insanlarının ve arıcıların katılımı ile ele alınırken, Türkiye arıcılığına önemli katkıları bulunan üretici ve firmalara yönelik Türkiye Arıcılık Ödülleri Gecesi düzenlendi.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışmalarda çeşitli kategorilerde dereceye giren üreticilere ödülleri Orman Genel Müdürü Bekir Karacabeyli, Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Veli Türk, yönetim kurulu üyeleri, geceye katılan birlik başkanları ve akademisyenler tarafından verildi. Ayrıca gecede arıcılığa katkı sağlayan akademisyenlere ve çeşitli kurum telmsilcilerine de ödül takdim edildi.

Sektöre emek ve hizmet vermiş, kişi ve kuruluşlara ödül verilmesinin bundan sonraki kongrelerde yerleşmesi ve devamının getirilmesi arıcılık sektörünün gelişmesine de ivme katacağı ifade edildi.