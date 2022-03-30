Muğla’da Arkeolojik kazı konferansı

Türkiye’de yaz-kış en fazla arkeolojik kazının yapıldığı Muğla’da kazı başkanları yapılan çalışmaların değerlendirildiği ‘Muğla Arkeolojik Kazılar Konferansı’nda bir araya geldi.

Muğla Valiliği himayesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferans Üniversite AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda oturumlar halinde başladı. Konferansta, Pedasa, Kissebükü, İasos, Euromos, Beçin, Labranda, Herakleia, Stratonikeia, Lagina, Thera, Hyllarima, Özlüce, Idyma, Sedir Adası, Kaunos, Fethiye Kalesi, Tlos, Çaltılar Höyük, Letoon, Bozukkale Su altı, Knidos ve Amos kazı başkanları yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

195 antik kent, 22 arkeolojik kazı

Konferansın açılışında konuşan Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, şu anda 22 olan arkeolojik kazı alanının önümüzdeki süreçte 30’a çıkarılacağını belirtti. Bingöl, “Bilindiği üzere Muğla’mızda 195 Antik kentimiz bulunmaktadır. Bundan dolayı Bakanlığımız 12 Antik kentimizde kazı çalışması başlatmış, daha sonra bu kazıların sürelerini tüm yıla yayarak, destekleri bilim adamlarımızın imkânına sunmuştur. Muğla’da turizmi dört mevsime yaymak için çalışıyoruz. Sayın Valimizin desteği ve himayelerinde 12 olan antik kent kazı alanımızı 22’ye çıkardık. Bu sayının bu yıl 30 civarında olacaktır. Antik kentlerimizin iki amacı vardır. Bir turizm yönünden zenginliğimiz, diğeri arkeolojik anlamda zenginliğimizdir. Tarihi bir kenti ya da eseri toprağın altından çıkarmak, onu tanımlamak, sınıflandırmak ve korumak arkeolojinin temel çalışma prensibidir. Arkeolojik bir değeri tanıtmak, onu kitlelerle buluşturmak, öğretmek ve deneyimine sunduğumuz konuklarımıza o dönemi yaşatabilmek de turizmin çabasıdır. Yazılı kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla Karia medeniyetinin antik kentlerini anlatan kitap çalışmamız için paydaşlarla toplantı düzenlenmiştir” dedi.

“Kazılarda öncü rol oynuyoruz”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, MSKÜ’nin Türkiye’deki birçok alandaki arkeolojik kazılarda önemli rol oynadıklarını açıkladı. Rektör Çiçek, “Muğla Valiliğimizin kültürel mirasımızın korunması, bakımı ve analiz edilmesi için sağladığı destekle daima iş birliği halinde, büyük bir titizlikle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Topraktan adeta tarih fışkıran bir coğrafyada çok önemli çalışmalar gerçekleştirerek güçlü bir iş birliğiyle hareket ettik. Üniversitemiz ile Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Muğla Turist Rehberleri Odası ve Sedir Adası Antik Kenti Kazı Bilimsel Danışmanlığı arasında imzalanan protokol ile çalışmalarımızı şehrimizle daha güçlü bir şekilde bütünleştirmek için hızla çalışmalara başladık. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak bizler, yalnızca Muğla ilinde değil çevre illerde de Türkiye’nin en önemli kazılarında öncü rol oynuyoruz. Ayrıca ilimizin her değerini ön plana çıkararak artı değere dönüştürmek için dijital teknolojilerin kullanımını da arkeolojik çalışmalarımızla birleştirmekteyiz. Dijital arkeoloji bağlamında geliştirilen, ‘Arkeolojik alanların oyunlaştırılması’ gibi örneklerle bu alandaki yenilikçi yaklaşımımızı da ortaya koymuş bulunmaktayız. Bu etkinlik ile arkeolojik kazılardan elde ettiğimiz bilgi birikimini kurumlarımızla paylaşarak çok kıymetli bir adım atmış olacağız. Nitekim gerçekleştireceğimiz konferansın, ülkemizin, ilimizin kültürel mirasına yönelik önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.