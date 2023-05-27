Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buraya koştuğumuz gibi yarın sandığa koşacağız, yarın sandıkta fire vermeyeceğiz"
Muğla’da arazöz ve ilk müdahale aracı operatörlerine ileri sürüş eğitimi verildi
MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE GÖREV YAPAN ARAZÖZ VE İLK MÜDAHALE ARACI OPERATÖRLERİNE YÖNELİK EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR.
MUĞLA 27.05.2023, 12:54
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman yangınlarına müdahalede görev yapan arazöz ve ilk müdahale aracı operatörlerine yönelik eğitimler devam ediyor.
Orman yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan programda arazöz ve su ikmal aracı ile ilk müdahale aracı operatörlerine yangın söndürme teknikleri ve ileri sürüş konularında eğitim veriliyor. Eğitimler Muğla Orman Bölge Müdürlünde görevli Şube Müdürü Fedai Erdemli, Orman Mühendisleri Hasan Altınbağ, Mehmet Oruç ve İlker Yaslan, Atölye Şefi Makine Mühendisi Muammer Özen ile tamir bakım atölyesi arazi formeni Orhan Kebapçı tarafından veriliyor.