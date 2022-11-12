Muğla’da aranan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu JASAT ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre operasyonda başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan A.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan A.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.