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Muğla’da araç sayısı nüfustan fazla artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da Ağustos ayında 547 bin 119 olan araç sayısı 549 bin 826’la ulaştı.

MUĞLA 25.10.2021, 11:19
Muğla’da araç sayısı nüfustan fazla artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da Ağustos ayında 547 bin 119 olan araç sayısı 549 bin 826’la ulaştı.

2020 yılı Eylül ayında toplam araç sayısı 522 bin 419 iken, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında bir artış göstererek 549 bin 826’ya ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 4,7 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artışla 225 bin 142’ye ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 225 bin 142 adet otomobil, 9 bin 483 adet minibüs, 4 bin 331 adet otobüs, 80 bin 403 adet kamyonet, 10 bin 417 adet kamyon, 182 bin 356 adet motosiklet, 36 bin 112 adet traktör ve Bin 582 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 20,8 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 11 bin 155 adet ile motosiklette gerçekleşti.

13 bin 712 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Eylül ayında Muğla’da toplam 13 bin 712 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 7 bin 999 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 2 bin 643 adet ile motosiklet, 2 bin 011 adet ile kamyonet, 338 adet ile traktör, 302 adet ile minibüs, 241 adet ile kamyon, 128 adet ile otobüs ve 50 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2 bin 247 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Eylül ayında toplam 2 bin 247 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 378 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 515 adet ile otomobil, 205 adet ile kamyonet, 119 adet ile traktör, 22 adet ile kamyon, 5 adet ile minibüs ve 3 adet ile otobüs geldi.

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